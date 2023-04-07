عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله .. مقارنة ظالمة وتفوق طفيف!

من يتفوق علىالآخر في تلك المقارنة التي قامت بها الجماهير؟

shahid

اشتعل الصراع بين الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين، على الأفضل بين السوري عمر السومة لاعب الأهلي المعار إلى العربي القطري، وعبد الرزاق حمد الله مهاجن نادي الاتحاد.

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الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو من أشعل الصراع بين الجماهير، بعدما نشر إحصائية عن أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، خلال آخر 10 سنوات.

الإحصائية بينت تواجد عمر السومة في صدارة الترتيب بالمساهمة في 164 هدفًا بتسجيله 144 هدفًا وصناعة 20، بينما جاء حمد الله بالمركز الثاني بالمساهمة في 119 هدفًا، بتسجيله 104 أهداف وصناعة 15.

ولكي نحسم هذا الجدل، سنستعرض بعض الأمور التي قد يتفوق فيها مهاجم على الآخر خلال السطور التالية..

الحسم في المباريات النهائية

عمر السومة لعب 4 مباريات نهائية مع النادي الأهلي من قبل، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وخسر واحدة، وسجل 4 أهداف في تلك المواجهات.

وأما عن حمد الله، لعب 4 مباريات نهائية سواء مع النصر أو الاتحاد، فاز في 3 وخسر واحدة، وسجل 4 أهداف وصنع هدف واحد، ليساهم في تسجيل 5 أهداف.

ويبدو من تلك الأرقام، أن هناك تقاربًا كبيرًا في المستوى الذي يقدمه الثنائي السومة وحمد الله في المباريات النهائية!

من الأكثر تكاملًا في الأهداف؟

سجل السومة في الدوري السعودي للمحترفين 144 هدفًا، منهم 89 بقدمه اليمنى "الأقوى"، و30 بالقدم اليسرى "الأضعف"، و25 هدفًا بالرأس، وسجل 15 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

وحمد الله سجل 104 أهداف، سجل 71 منهم بالقدم اليمنى "الأقوى"، و14 هدفًا بالقدم اليسرى "الأضعف"، و18 هدفًا الرأس، وسجل هدفين فقط من ركلات حرة مباشرة.

هناك فارق لمصلحة السومة هنا، الذي يتميز بتسجيل أهداف من ركلات ثابتة، وهو ما يفتقره حمد الله، بجانب تمكن النجم السوري من استخدام القدم الأضعف أكثر من النجم المغربي.

المقارنة ظالمة للثنائي

أرى أن المقارنة بين السومة وحمد الله ظالمة، لسبب بسيط، وهو أن السوري قضى مع الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية مدة أكثر من التي قضاها المغربي.

لعب عمر السومة مع الأهلي منذ عام 2014 وحتى 2022 ما يعني 8 سنوات، وأما حمد الله لعب فقط حوالي 4 سنوات ونصف مع النصر ثم الاتحاد، ما يعادل أكثر من نصف المدة التي قضاها النجم السوري.

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وبالتالي المقارنة الرقمية ستكون ظالمة للثنائي، ولكن ما يجب أن نتفق عليه جميعًا أن السومة وحمد الله هما من أفضل المهاجمين الأجانب الذين انضموا للأندية السعودية عبر تاريخها.

Shahid