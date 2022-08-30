عمر السومة: دعم جمهور العربي يدفعني للتأقلم ولم أشعر بالغربة في قطر

العقيد يشيد باستقبال جمهور العربي له

أكد السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، استعداده لخوض مواجهة اليوم الأربعاء، عندما يلتقي بالدحيل، مشيدًا بالمعاملة التي يتلقاها من زملائه ومن الجماهير القطرية.

العربي يستضيف الدحيل في تمام الساعة السابعة والثلث من مساء الليلة بتوقيت الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

ويحتل رفاق العقيد المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متفوقين بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيهم، فيما يحل الدحيل بالمركز السادس برصيد سبع نقاط.

ماذا قال السومة؟

المهاجم السوري انتقل للعربي على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي السعودي لمدة موسم وحيد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال السومة، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعربي: "الأجواء إيجابية منذ اليوم الأول لي هنا، اللاعبون ساعدوني على التأقلم بشكل سريع مع المجموعة، لم أشعر بالغربة بينهم، والأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف: "الجمهور كذلك دعمني بشكل كبير، وهذا أسعدني ومنحني دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لدي، من أجل إسعادهم بتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات".

يذكر أن رحيل السومة عن الأهلي جاء بعد ست سنوات، على إثر هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.