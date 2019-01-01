صحيفة | شباب الأهلي يسعى لضم مهاجم الأهلي في انتقالات يناير

هو أحد الخيارات المطلوبة لدعم هجوم الفريق الإماراتي

يسعى شباب الأهلي دبي لدعم هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، ذلك بعد تواضع مهاجميه ومردودهم خلال الموسم الجاري سواء في دوري أو كأس الخليج العربي الإماراتي.

ولم يُقدم أحمد خليل المستوى المطلوب مع شباب الأهلي هذا الموسم، ويعتمد الفريق على لوفانور الذي لم يُحرز سوى هدفين في الدوري الإماراتي، ويتصدر قائمة هدافي الفريق ليوناردو دي سوزا القادم من الوحدة هذا الموسم.

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صحيفة الاتحاد الإماراتية أشارت لبدء إدارة شباب الأهلي مفاوضة عدد من المهاجمين في مركز رأس الحربة، وقد تنوعت تلك المفاوضات بين لاعبين من آسيا وآخرين من أمريكا الجنوبية.

ويأتي على رأس المطلوبين والذين بدأت الإدارة الأهلاوية مفاوضتهم بالفعل عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، وكذلك الإكوادوري كيفين مينا، وتهدف الإدارة لحسم تلك الصفقة سريعًا لقيد اللاعبين في يناير القادم والاستفادة منهم في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

يُذكر أن المهاجم السوري أحرز 6 أهداف هذا الموسم في الدوري السعودي، ومن المقرر غيابه عن المباريات القليلة القادمة للأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج الفتاق الرياضي.

ويخوض شباب الأهلي منافسة شرسة هذا الموسم على أكثر من جبهة، إذ تأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي بعد سحقه الوصل 5-1 وسيُواجه الجزيرة في 9 يناير القادم، فيما يُطارد الشارقة في صدارة دوري الخليج العربي ويبتعد عنه بفارق 3 نقاط، وأخيرًا يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا في فبراير القادم.