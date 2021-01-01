هل تخلص الهلال من كابوسه؟ .. الكشف عن مدة غياب السومة

الهلال سيلعب مع الأهلي في الجولة الـ28 من الدوري السعودي

غاب عمر السومة نجم هجوم الأهلي عن مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام استقلال طهران الإيراني، وقد كشفت المصادر الصحفية عن طبيعة تلك الإصابة ومدة العلاج المتوقعة.

الأهلي كان في أمس الحاجة لمهاجمه السوري يوم أمس أمام الدحيل القطري، إذ أهدر لاعبوه عدة فرص للوصول لهدف الفوز الذي كان سيمنحهم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن المباراة انتهت بالتعادل 1-1 وهو ما منح بطاقة دور الـ16 إلى الهلال.

اقرأ أيضًا | خيار مفاجئ يقتحم قائمة المرشحين لتدريب الهلال

ما هي إصابة السومة ومتى سيعود للعب؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها السومة أظهرت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وأضافت إلى أن الجهاز الطبي منعه من التحامل على نفسه واللعب أمام الدحيل يوم أمس.

وقد حدد الجهاز الطبي للأهلي مدة غياب اللاعب بـ3 أسابيع سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية مجددًا.

هل سيلعب السومة مباراة الهلال والأهلي؟

يحل الأهلي ضيفًا على الهلال ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وتحديدًا يوم 19 مايو الجاري.

التوقعات المبدأية حسب الرياضية تُشير إلى أن السومة سيكون قادرًا على خوض المباراة الكبيرة، إذ يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيزه ليكون حاضرًا في اللقاء الذي سيُقام في العاصمة السعودية الرياض.

كابوس الزعيم .. كم هدفًا أحرز السومة ضد الهلال؟

يُعد الهلال من الضحايا المفضلة للمخضرم عمر السومة، إذ لعب أمامه 19 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع واحد.

وقد استطاع السوري إحراز 8 أهداف خلال 12 مباراة في الدوري السعودي، وهدف في كلٍ من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.

وجهة نظر .. السومة نصف قوة الأهلي الهجومية

غياب السومة عن مباراة الهلال كان سيُريح دفاع الزعيم كثيرًا، إذ يُعد المهاجم السوري نصف قوة الهجوم الأهلاوي وربما أكثر.

صاحب الـ32 عامًا يستطيع الوصول لمرمى المنافسين بمختلف الطرق والوسائل، يمتاز بالكرات الهوائية والقدرة على اقتناص أنصاف الفرص، كما يستطيع استغلال الكرات الثابتة جيدًا.

الأهم أن اللاعب يمتلك سجلًا رائعًا ضد الكبار في السعودية، وذلك لامتلاكه الشخصية والعقلية اللازمة لتحمل الضغوطات ومواجهة الكبار، وقد أحرز 14 هدفًا ضد النصر و13 ضد الاتحاد و12 ضد الهلال، ولا يفوقهم سوى الرائد الذي استقبل مرماه 20 هدفًا من السومة.

اقرأ أيضًا