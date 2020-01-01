عمرو وردة يعلن تجديد عقده مع باوك اليوناني

عمرو وردة يوقع على عقد جديد مع باوك اليوناني

أعلن عمرو وردة لاعب منتخب مصر تجديد تعاقده مع فريقه باوك اليوناني، اليوم الجمعة، ووجه رسالة للجميع عقب الإعلان.

وكان عمرو وردة قد وقع في أكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة، ومنها كان وقت تواجده في صفوف منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وكشف عمرو وردة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن تجديد عقده مع باوك دون الكشف عن المدة.

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وقال وردة عبر حسابه الرسمي: "دائمًا جزء من هذه العائلة الكبيرة، سعيد بتجديد عقدي وإثبات إنني أستطيع أن أصبح جزءًا فخورًا من عائلة باوك".

وأردف: "لا أستطيع الانتظار لارتداء القميص الأسود والأبيض مجددًا".

وفي انتظار بيان باوك اليوناني الرسمي خلال ساعات من أجل الكشف عن مدة عقد عمرو وردة الجديدة مع النادي خلال المواسم المقبلة.