رسميًا - اتحاد الكرة يُعلن عودة وردة للمنتخب والكشف عن عقوبته

وردة كان قد تم استبعاده من قائمة المنتخب المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم الاتحاد المصري قضية اللاعب عمرو وردة لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقرار عودته إلى تدريبات المنتخب عقب استبعاده خلال الفترة الماضية.

وردة كان قد تم استبعاده من قائمة المنتخب المصري على خلفية أزمة انضباطية للاعب، مما جعل مسؤولي الاتحاد يقررون رحيله عن معسكر المنتخب.

وخرج وردة للاعتذار إلى جماهير كرة القدم المصرية على خلفية الأزمة التي مر بها، مما ساهم في تقليل رد الفعل من قبل مسؤولي الاتحاد المصري.

وقرر الاتحاد المصري إيقاف اللاعب المحترف في الدوري اليوناني خلال دور المجموعات فقط، على أن يعود للمشاركة مُجددًا بدءًا من الأدوار الإقصائية.

عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

يُذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة الأولى في كاس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، وتنتظره مباراة أخيرة بهذا الدور أمام أوغندا الأحد المقبل.