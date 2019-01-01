محامي بالقضاء العالي يحرك بلاغًا ضد عمرو وردة

هل سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد عمرو وردة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم أحد المحامين بالقضاء العالي المصري، بدعوى قضائية، ضد عمرو وردة لاعب منتخب مصر، والمحترف في صفوف فريق أتروميتوس اليوناني، بسبب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية ضده.

اتحاد الكرة المصري قرر استبعاد وردة من قائمة الفراعنة، بسبب انتشار مقاطع فيديو إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وطالب المحامي سرعة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو اللاعب، وذلك بعد ما بدر منه والذي يضر بسمعة المنتخب الوطني وشباب مصر.

شريف إكرامي يعلق على واقعة استبعاد عمرو وردة من المنتخب 🎙️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/3LDI1dRF7N — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

كما طالب أيضًا عرض الفيديو المنتشر على الجهات المختصة الفنية، للتأكد من نسبته للاعب، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

واتهم المحامي، لاعب منتخب مصر، بالإساءة لسمعة منتخب مصر، وأيضًا تعمده سلك مسالك غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي، وتعمد مخالفة التقاليد والأعراف المجتمعية.

كيف سيؤثر استبعاد عمرو وردة على منتخب مصر فنيًا؟

عمرو وردة خرج بتصريحات يؤكد خلالها على أن الفيديو المنسوب إليه "مُفبرك"، وليس له أساس من الصحة.