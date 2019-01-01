عمرو جمال يبتعد عن المباريات لمدة ستة أسابيع

الأهلي لا يزال يستقبل مصابين جدد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري، منذ قليل أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها صباح اليوم الأربعاء.

وغادر المهاجم المران الصباحي للفريق بعدما اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية، توجه على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

الأشعة أثبتت معاناته من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، ليغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

الاتحاد المصري يبرر قانونية حضور رئيس الزمالك لاجتماعه رغم الإيقاف

وكان الجهاز الفني للشياطين الحمر قد قرر قيد جمال في قائمة الفريق المحلية منذ أيام رفقة المدافع رامي ربيعة.

يذكر أن الأحمر يستعد لملاقاة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة، على استاد السلام، ضمن الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز.