عمرو جمال يبتعد عن المباريات لمدة ستة أسابيع
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أجرى عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري، منذ قليل أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها صباح اليوم الأربعاء.
وغادر المهاجم المران الصباحي للفريق بعدما اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية، توجه على إثرها إلى إحدى المستشفيات.
الأشعة أثبتت معاناته من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، ليغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
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وكان الجهاز الفني للشياطين الحمر قد قرر قيد جمال في قائمة الفريق المحلية منذ أيام رفقة المدافع رامي ربيعة.
يذكر أن الأحمر يستعد لملاقاة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة، على استاد السلام، ضمن الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز.
على سبيل المزاح.. وربما بعضهم يتحدث بجديّة 😅 جماهير إيفرتون تتداول بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب من خلالها لاعبي فريقها بالخسارة أمام مانشستر سيتي اليوم لتضييق الخناق أكثر وأكثر على العدو اللدود ليفربول.. 🤭 pic.twitter.com/dGAQiYOpl0— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩