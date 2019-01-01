عمرو الصفتي: أنا ثاني أفضل مدافع في مصر خلال آخر 20 عامًا

أصعب مهاجم واجهه هو سيد عبد النعيم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى عمرو الصفتي، مدافع فريق نادي الزمالك السابق، أنه أفضل مدافع في مصر خلال آخر 20 عامًا، بعد وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر.

الصفتي قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "أنا أفضل مدافع خلال الـ20 عامًا الأخيرة، بعد وائل جمعة".

مدافع الزمالك السابق تابع: "كان فقط ينقصني الجرأة على المرمى، ورحيلي عن القلعة البيضاء جاء بقرار شخصي مني".

وأردف: "كنت مدافعًا متكاملًا وكنت ألعب تحت قيادة العديد من المدربين بالزمالك، ولكنني كنت أفتقد الجرأة على المرمى".

عمرو الصفتي كشف عن أصعب مهاجم واجهه، حين قال: "سيد عبد النعيم أصعب مهاجم واجهته، ولكنه لم يحصل على الشهرة الكافية، بسبب لعبه لإنبي".

واختتم الصفتي تصريحاته قائلًا: "لعبت أمام العديد من المهاجمين أبرزهم عماد متعب وأمادو فلافيو، مهاجما الأهلي، خلال أفضل فتراتهما".