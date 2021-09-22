عمره 60 سنة .. نائب رئيس سورينام يقود فريقه للسقوط بسداسية
العمر مجرد رقم، وهذا أكثر ما يؤمن به روني برونزويك نائب رئيس سورينام، الذي يمتلك نادي إنتر موينجوتابو في بلاده.
برونزويك عاش حياة مثيرة للاهتمام في سورينام، والآن يضيف المزيد من هذه الإثارة من خلال اهتمامه بمجال كرة القدم.
وجاء ذلك بعدما لعب مع فريقه وقاده أمس الثلاثاء، لمدة 54 دقيقة أمام فريق أولمبيا بدوري كونكاكاف وهو عمره 60 سنة.
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ولسوء حظ رجل السياسة المخضرم فإن المباراة قد انتهت بخسارة فريقه أمام نظيره الهندوراسي بنتيجة 6/0.
وبحسب بعض التقارير فإن نائب رئيس سورينام أصبح أكبر لاعب كرة قدم يشارك في مباراة رسمية على مستوى الأندية.انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة
صحيفة"نيويورك" تايمز ألقت الضوء على الحياة المثيرة لبرونزويك، حيث أكدت أنه اتهم بتهريب المخدرات إلى أوروبا، لكنه ساعد أيضًا في جلب الديمقراطية في بلاده.
ثروته كذلك صاحبتها بعض التكهنات والشكوك، لكنه قال إنها جاءت من تجارة الأخشاب وتعدين الذهب التي حصل عليها بعد الحرب وليس من خلال المخدرات كما أشيع.