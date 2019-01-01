عمدة ميلانو يفتح أبواب سان سيرو أمام أتالانتا الأوروبي

عمدة ميلانو يبد استعداده لاستضافة سان سيرو لمباريات أتالانتا في دوري أبطال أوروبا وسط اعتراضات ميلان وإنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى جيوسيبي سالا عمدة ميلانو استعداده لفتح أبواب ملعب سان سيرو من أجل استضافة مباريات نادي أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وكان أتالانتا قد تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما نجح في حسم المركز الثالث خلال الموسم المنصرم في الكالتشيو.

وحول ذلك، ومع عدم اتساع ملعب الفريق في بيرجامو لأكثر من 18 ألف متفرج، أبدى عمدة ميلانو استعداده لتقديم المساعدة والدعم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وقال جيوسيبي سالا إنه لا يمانع في أن تتم استضافة مباريات أتالانتا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على ملعب سان سيرو.

وبمجرد حدوث ذلك، اعترض ميلان وإنتر على ذلك الاقتراح نظرًا لحاجتهم في الحفاظ على أرضية الملعب التي لن تتحمل هذا العدد من المباريات.

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يذكر أن ميلان سيغيب عن المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي من أجل التسوية المالية.