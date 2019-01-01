عمدة ميلانو: حاولت ضم توتي للانتر

عمدة مدينة ميلانو حاول ضم توتي للنيراتزوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف جيوسيبي سالا عمدة مدينة ميلانو بأنه كان يتمنى دومًا ضم قائد فريق روما فرانشيسكو توتي لفريق انتر ميلان قبل اعتزاله اللعب.

ويُعرف سالا بتشجيعه لفريق انتر ميلان، ولكنه في نفس الوقت كان من أشد المعجبين بأيقونة فريق العاصمة الإيطالية فرانشيسكو توتي.

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وقال سالا: "كنت أتمنى طوال حياتي أن أجعل توتي يلعب لانتر ميلان، ولكنه اختار الولاء لفريقه، أنا من أكبر المحبين لهذا القائد العظيم".

يذكر أن توتي لعب للفريق الأول لروما منذ عام 1992 حتى 2017، وخاض معهم 786 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز 307 هدفًا، وتوج معهم بلقب الدوري الإيطالي "السكوديتو" موسم 2000 -2001، وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالية مرتين أيضًا.

أما على المستوى الدولي، فحصل توتي على فضية كأس الأمم الأوروبية "يورو 2000"، وكأس العالم 2006، قبل اعتزاله دوليا عقب التتويج بالمونديال.