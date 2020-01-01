عمدة ليفربول يحذر من كارثة استئناف البريميرليج

رفض جديد لاستئناف البريميرليج.. وهذه المرة من ليفربول!

حذر جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول من استئناف البريميرليج والذي سيجعل مشجعي الريدز يتجمعون بالآلاف خارج أسوار أنفيلد للاحتفال باللقب.

وكانت الشرطة البريطانية وأصوات داخل الحكومة قد أبدت تخوفها من مسألة التجمعات الجماهيرية خارج الملعب حتى لو مُنع التجمع داخله.

ولكن هذه المرة يأتي الصوت من مدينة ليفربول ذاتها، حيث يرى عمدة المدينة أن احتفالات الجماهير بلقب البريميرليج الغائب قد تهدد بكارثة جديدة.

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وأضاف في تصريحات لبي بي سي: "حتى لو لعبت المباريات بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة، سيكون هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين سيظهرون خارج أنفيلد"

وتابع: "الكثير من الناس لن يحترموا الإرشادات الصحية ومسألة التباعد الاجتماعي، وسيذهبون من أجل الاحتفال خارج أنفيلد، لذلك أتفهم مخاوف الشرطة"

وأردف: "الأمر سيكون صعبًا، وأعتقد أنه سيكون من الصعب أيضًا على الشرطة أن تبقي الناس بعيدًا عن بعضهم البعض وتحافظ على التباعد الاجتماعي، التجمع خارج أنفيلد سيكون هزليًا وسخيفًا"

وأكمل: "ما زال لدينا مئات الأشخاص الذين يموتون يوميًا بسبب الفيروس، ولدينا آلاف من المصابين في المستشفيات، هذا ليس طبيعيًا ولا يجب أن نتصرف كما لو كان الأمر طبيعيًا"

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يذكر أن هناك العديد من الاقتراحات باستئناف البريميرليج في ملاعب فارغة مع وضع اللاعبين في فنادق للإقامة طوال فترة إجراء المباريات.