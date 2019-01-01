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كأس آسيا

عمان تواجه تركمانستان بخيار الفوز فقط من أجل بطاقة التأهل

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تحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا، التي بدأت يوم الخامس من يناير 2019، وتستمر حتى يوم الأول من فبراير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يدخل منتخب عمان مواجهة منتخب تركمانستان وهو عاقد آمال كبيرة على التأهل إلى دور الـ16 ف منافسات كأس آسيا 2019.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا، التي بدأت يوم الخامس من يناير 2019، وتستمر حتى يوم الأول من فبراير 2019.

ويمتلك منتخب عمان فرصة مهمة للتأهل لدور 16، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في البطولة، عندما يواجه منتخب تركمانستان.

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ولا بديل للمنتخب العماني عن الفوز في مباراة اليوم، عقب خسارة أولى مواجهتيه أمام نظيريه أوزبكستان واليابان، أمام الأول 1-2، والثاني 0-1.

على الجانب الأخر، بدأت تركمانستان البطولة بشكل جيد للغاية، وخسرت بصعوبة أمام اليابان 2-3، لكنها انهارت أمام أوزبكستان بالهزيمة 0-4.

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