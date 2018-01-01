عماد النحاس: لا أمانع تدريب الزمالك - وسأقنع طاهر بالانضمام للأهلي

المدير الفني للمقاولون العرب يتحدث عن موقفه تجاه رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على أنه قد يكون له دورًا في انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب فريقه إلى النادي الأهلي.

الأهلي مهتم بمهاجم المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، ويسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

النحاس قال خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر فضائية إم بي سي مصر: "عندما توليت مسؤولية تدريب المقاولون العرب، الأمور كانت صعبة جدًا، والباب كان مغلقًا أمام رحيل طاهر محمد طاهر". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

المدير الفني للمقاولون تابع: "بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد، أكد رئيس نادي المقاولون العرب على أن طاهر مستمر حتى نهاية الموسم".

مدافع الأهلي السابق أردف: "المقاولون العرب يخطط باحتراف طاهر محمد طاهر للخارج، ولكن هناك قوة شرائية من الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولكنني أتمنى احترافه لأنه يمتلك قدرات رائعة".

عماد النحاس: بالطبع أنصحه بالاحتراف في أوروبا، فهو يملك قدرات فنية مميزة، وإذا لم يتلق عرضا مناسبا قد أقنعه بأن اسم #الأهلي كبير، ولابد أن ينتقل إليه. pic.twitter.com/r3Vew3Sj5z — جول مصر (@goaleg) December 12, 2018

عماد النحاس استطرد قائلًا "إذا كان موقف الإدارة هو بيع طاهر في مصر، سيكون موقفي هو إقناعه بالانتصال للأهلي، لأنه اسم كبير، وما قاله بأنه ارتدى قميص الأهلي خلال اختباراته في المقاولون العرب، لا يدل على أنه أهلاويًا".

وعن تدريب نادي الزمالك، قال عماد النحاس: "ليس لدي أي مانع في تدريب فريق الزمالك، إذا كانوا يقبلوا أن يدربهم شخص أهلاوي".

عماد النحاس يقود فريق المقاولون العرب لتحقيق نتائج جيدة، بعدما تولى مهمة تدريب ذئاب الجبل في وسط ظروف صعبة، بعد سلسلة نتائج سلبية.