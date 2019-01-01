عماد النحاس: أقبل منصب الرجل الثاني في الأهلي

النحاس يغازل إدارة النادي الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، على استعداه للعمل كرجل ثان في الجهاز الفني للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة.

وكان النحاس قد ترشح في أكثر من مرة للعمل في الجهاز الفني للأهلي، ولكن لم تكتمل حيث كان مرشحًا كمدربًا عامًا مع المدرب الأجنبي.

وقال النحاس في تصريحات صحفية، أنه يرفض العودة للرجل الثاني مرة أخرى، ولكن في الأهلي الأمر يختلف تمامًا ومستعد لهذا المنصب.

وأضاف: "لا أستطيع أن أرفض أي تكليف للأهلي في أي وقت فأنا جاهز تمامًا في حالة طلبهم بالعمل كرجل ثاني في الجهاز الفني".

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وأكد النحاس على أنه يطمح في تحقيق إنجاز مع المقاولون العرب في الموسم الجديد، والتواجد في المربع الذهبي للبطولة المحلية.

ويعد مدافع الأهلي السابق من المدربين الواعدين في الدوري المصري بالمرحلة المقبلة، وترشح اسمه أكثر من مرة في التواجد بالجهاز الفني للأهلي.