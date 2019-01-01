عماد النحاس: أقبل بمنصب "المدرب المساعد" في الأهلي فقط، وهذا شرط تدريبي للزمالك

مدرب المقاولون العرب يتحدث عن المستقبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتدريب الزمالك، كما أكد أنه جاهز للعمل في الأهلي في منصب المدرب المساعد.

وحل أحد المدربين الواعدين في الدوري المصري ضيفًا على قناة تايم سبورت، وقد كشف عن شرط تدريبه للأبيض بقوله "لا أمانع تدريب الزمالك، فأنا مدرب محترف، لكن بشرط واحد هو أن يقبل الزمالك بتواجد مدرب أهلاوي يقوده فنيًا".

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ومن ثم أضاف حول عمله في الأهلي "أعتقد أن العمل كمدرب مساعد حاليًا أصبح صعبًا، إلا إن تعلق الأمر بالنادي الأهلي، هنا ستكون للعاطفة اليد العليا في القرار".

"النادي الأهلي يترك أولاده يُكملون طريقهم في الخارج حين يرى نجاحهم واضحًا، لكني أخاف من أن يطلبني النادي للعمل كمدرب مساعد، وهنا على الأرجح سأوافق وأذهب".

واصل النحاس حديثه بالتأكيد على قدرته العمل كمدير فني للأهلي، مشددًا أنه يمتلك ما يلزم من الحماس والدوافع ليتولى هذا المنصب، مضيفًا "الأمر يتعلق أيضًا بقدرتي على تحمل المسؤولية في هذا الوقت، وكذلك ثقة النادي، وبالنسبة لي أنا جاهز تمامًا، وإن تبقى مسؤولية كبيرة أتمنى أن تصل في الوقت المناسب".

وأتم المدافع الدولي المصري السابق مؤكدًا أنه سيُوافق على العمل في الفريق الأحمر بغض النظر عن هوية المدير الفني وإن كان مصريًا أ أجنبيًا.