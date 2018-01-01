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كأس الاتحاد الأفريقي

عماد السيد يقود الزمالك أمام القطن التشادي

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الزمالك

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة القطن التشادي، بعد قليل.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بتشاد، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

واعتمد جروس على عماد السيد في حراسة المرمى بدلًا من محمود عبد الرحيم "جنش"، الذي فضل إراحته، في هذا اللقاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

في الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة.

في الوسط: محمد إبراهيم - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمود عبد المنعم "كهربا".

في الهجوم: كاسونجو.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الفارس الأبيض بسبعة أهداف نظيفة، ليقترب كثيرًا من التأهل إلى دور الـ32 الثاني.

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