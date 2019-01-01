علي معلول - رحلتي من الانتقادات لبطل الجماهير الأول

"دوري علولو" عن جدارة واستحقاق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كرة القدم في كثير من الأحيان لا تكون منصفة، لكنها حينما تقرر أن تعطيك حقك فلا أحد يقف أمامك..

"دوري علولو" هكذا قرر جمهور الأهلي المصري أن يطلق على لقبه الـ41 من الدوري الممتاز، دون تردد أو تفكير كثير، رغم أنه واحد من أصعب المواسم التي مر بها الشياطين الحمر.

في 23 يوليو عام 2016 حضر هداف الصفاقسي التونسي علي معلول إلى الدوري المصري لارتداء الفانلة الحمراء، في صفقة احتفل بها جمهور القلعة الحمراء حتى قبل أن يخوض أي مباراة رسمية بقميص فريقهم، ولمَ لا؟ فالجمهور في كثير من الأحيان ما يكون له نظرته الثاقبة.

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لكن المدربون كان لهم رأيًا آخر في بداية مسيرته، خاصةً الهولندي مارتن يول وحسام البدري، هذا الثنائي الذي كان يشيد بعلولو، لكن في الوقت نفسه لم يشارك معهما بانتظام، بحجة أنه "لا يقدر على لعب مباريات متتالية".

10 أغسطس 2016، مارتن يول: "لم أدفع بعلي معلول أمام الزمالك، لأنني أجهزه لمواجهة زيسكو الزامبي، هو لا يقدر على خوض ثلاث مباريات متتالية".

23 أكتوبر 2017، حسام البدري: "ليس صحيحًا أنني غير مقتنع بمعلول، لكن هو لديه بعض المشكلات في التمركز بالخلف وبعض المشكلات كذلك في أداء المهام الدفاعية".

فكيف الحال الآن؟، لا بأس التقدير الحقيقي والذي يبقى أبد الدهر هو ما يأتي من الجماهير.

الآن علي معلول هداف الأهلي في موسمه العصيب 2018-2019 برصيد ثمانية أهداف، لكن لحظة!، لا تدع الأرقام تخدع، نعم هو رقم قليل، لكن عندما تعلم مدى حاسمية وتوقيت هذه الأهداف، فستتيقن أنه بالفعل "دوري علولو".

ثلاث نقاط مهمة بهدفه الوحيد أمام سموحة ثم يعود وينقذ الشياطين الحمر من خسارة نقطتين بهدف الفوز أمام وادي دجلة (2-1)، ثم تأتي المباراة التي بكى بها..

في الأول من مايو 2019، الأهلي متعادلًا أمام طلائع الجيش حتى الدقيقة 64 ثم يتحصل الأحمر على ضربة جزاء، يتقدم لها معلول، لكنه على غير عادته سددها برعونة شديدة مهدرًا إياها، لكن روحه لم تهدأ حتى خطف الفوز في الوقت القاتل، ليجول الملعب باكيًا.

وأخيرًا هدفه في المباراة الليلة بالقمة 118 بمرمى الزمالك، ليهدي جمهور الأهلي فوز ثمين يعزز من فرحته بلقب الدوري، ويكافئ اللاعب نفسه بعد الموسم العصيب بهدف دائمًا ما يكون له طعمًا آخر، جربه علولو الليلة.

هذه أهداف على سبيل المثال لا الحصر، إذا لم يسجل فروحه القتالية في الملعب حاضرًا، كثيرًا ما غاب الكثيرون وظل هو صامدًا بمستواه مقاتلًا مستحضرًا روح الفانلة الحمراء، ليدفع جمهور الأهلي للتغني به هذه الأيام وحيدًا، وحده يذكره الجميع رفقة اللقب الأصعب والأجمل.