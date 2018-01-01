تقارير: علي معلول لن يرحل عن الأهلي

بعد انتشارت أنباء عن اقتراب رحيل معلول عن الأهلي، مصادر صحفية تؤكد على أنه مستمر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب رحيل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

علي معلول واحدًا من العناصر الأساسية بالأهلي ومنتخب تونس، وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى تلقيه عروضًا أوروبية، وأنه اقترب من الرحيل.

وأشارت مصادر لموقع "يلا كورة" إلى أن كل ما يتردد حول اقتراب رحيل علي معلول من الأهلي، ليس له أساس من الصحة، وأن اللاعب مستمر في الفريق.

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تعاقد الأهلي مع محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة، دفع صحيفة "الصباح" التونسية إلى نشر تقرير، تؤكد خلاله على أن رحيل معلول عن الأهلي بات أمرًا مؤكدًا.

وغاب الظهير التونسي عن مباريات الأهلي الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بتمزق في العضلة الضامة.

الأهلي ضم علي معلول من الصفاقسسي التونسي خلال صيف عام 2016، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الأحمر.