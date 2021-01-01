تغيير اضطراري .. إصابة علي معلول خلال مواجهة بايرن ميونخ

الظهير أصيب في الدقيقة 26 من عمر المباراة

خسر الأهلي المصري تغييرًا مبكرًا في المباراة التي تجمعه ببايرن ميونخ الألماني، بعد تعرض التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق للإصابة.

المارد الأحمر؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، يلتقي حاليًا على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بالبافاري؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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معلول أصيب خلال كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للشياطين الحمر، بياسر إبراهيم بدلًا منه في الدقيقة 26.

شوط المباراة انتهى بتقدم البافاري بهدف نظيف، سجله ليفاندوفيسكي، وسط ارتباك كبير للدفاع الأحمر وحارسهم محمد الشناوي.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي المونديال بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن، بتيجريس أونال المكسيكي في النهائي، المقرر إقامته في 11 من الشهر الجاري، على يواجه الخاسر، بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.