علي مبخوت يعادل الطلياني ويقترب من لقب الهداف التاريخي

علي مبخوت نجم فريق الجزيرة يعادل لقب عدنان الطلياني بالهدف الـ 129 في الدوري الإماراتي ويقترب من تصدر ترتيب هدافي البطولة تاريخيًا بهدفه في بني ياس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل النجم الإماراتي الكبير علي مبخوت لاعب فريق الجزيرة هدفه رقم 129 في تاريخ الدوري المحلي ليعادل الرقم السابق لعدنان الطلياني.

جاء هذا في مباراة الفريق أمام نظيره بني ياس التي أقيمت اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي على ملعب الأخير.

وارتفع رصيد مبخوت بذلك الهدف للهدف رقم 16 في الدوري المحلي هذا الموسم ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة منفردًا عن البرازيلي ويليتيون لاعب الشارقة.

وأصبح مبخوت على بعد ثلاثة أهداف فقط ليكون ثاني أكثر لاعب سجل أهداف تاريخيًا في الدوري الإماراتي منذ تأسيسه، وهو المركز الذي يحتل محمد عمر في الوقت الحالي.

ويفصل علي مبخوت عن الرقم التاريخي لهداف الدوري الإماراتي 36 هدفًا حيث يحتل فهد خميس المركز الأول وفي رصيده 165 هدفًا.

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جدير بالذكر أن الجزيرة كان قد خسر اليوم بهدفين لهدف وحيد ليبتعد خطوة أكبر من المنافسة على لقب الدوري والتي أصبحت محصورة بين العين والشارقة.