علي مبخوت: نتعامل مع المباريات بالقطعة ولم نتأهل حتى الآن
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكد علي مبخوت، مهاجم المنتخب الإماراتي، على أن لاعبي فريقه لم يقصروا خلال مباراة الهند، التي جمعت بينهما اليوم بكأس آسيا.
المنتخب الإماراتي حقق الفوز على نظيره الهندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.
علي مبخوت قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "حققنا الفوز على الهند بتوفيق من الله، ولم يقصر أي لاعب في الملعب، والجماهير لم تقصر".
رجل المباراة باختيار جمهور @GoalAR هو الحرّيف @alimabkhout07 👏#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/tPw17scQph — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019
مهاجم الأبيض الإماراتي تابع: "نركز في كل مباراة على حدى، ونأخذ كل مباراة قطعة قطعة، ولم نضمن إلى الآن التأهل، وسنلعب المباراة القادمة لتحقيق الفوز".
واختتم مبخوت الذي سجل الهدف الثاني تصريحاته، موجهًا الشكر إلى جماهير الإمارات حيث قال: "الجماهير دائمًا على الوعد ولا يقصروا أبدًا في دعم الأبيض".
المنتخب الإماراتي يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة تايلاند القادمة، من أجل التأهل إلى دور الـ16 بكأس أم آسيا.