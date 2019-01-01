علي مبخوت: لا أعرف عدد أهدافي مع الإمارات

حطم علي مبخوت رقم عدنان الطلياني وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، لكن الأمر لا يُمثل هاجسًا بالنسبة له

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حطم علي مبخوت الرقم القياسي لعدنان الطلياني وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 54 هدفًا، لكنه أبدى عدم اهتمامه بالأمر مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الفوز.

وأحرز مهاجم الجزيرة الهاتريك خلال المباراة الأخيرة أمام إندونيسيا لحساب تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع رصيده إلى 54 هدفًا مقابل 52 لأسطورة التسعينات في الكرة الإماراتية.

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وأكد مبخوت في تصريحات صحفية أنه لا يعلم عدد أهدافه مع الأبيض، موضحًا أنه لا يسعى لتحطيم الرقم القياسي أو تحقيق أي أرقام شخصية، كون كرة القدم لعبة جماعية والأهم بها هو انتصار الفريق.

مضيفًا لصحيفة البيان "في كل مرة أسمع أنني قريب من تحطيم الرقم القياسي الذي يملكه عدنان الطلياني ولكني لا أعرف عدد الأهداف التي سجلتها، البعض يقول 55 أو 56، في الحقيقة لا أهتم بذلك، المهم فوز المنتخب".

وحول المنتخب الإماراتي، قال مبخوت أن الأبيض يضم مجموعة متميزة من العناصر الشابة لكنهم بحاجة لاكتساب المزيد من قوة الشخصية والخبرة، مؤكدًا أن هذا لن يحدث سوى بلعب المزيد من المباريات.