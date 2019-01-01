علي غزال: قد أعود للدوري بعد الموسم الجديد موقف صلاح مدهش

مدافع منتخب مصر يتحدث عن مستقبله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي غزال، مدافع منتخب مصر، على أنه مندهش من عدم تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول في الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا.

صلاح توج مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد.

غزال قال خلال تصريحات لبرنامج "ستاد الحدث": "كلنا فخورون بمحمد صلاح، فهو يستحق أن يحقق هذا اللقب، وسيؤثر هذا إيجابيًا على سوق اللاعب المصري في أوروبا".

مدافع منتخب مصر تابع: "محمد صلاح واحدًا من أفضل 3 لاعبين في العالم، واستبعاده من قائمة فريق البطولة أمر غريب جدًا، وسجل 5 أهداف وأحرز هدف في المباراة النهائية وفاز فريقه باللقب".

وأردف: "سأرحل عن فريق فيرينسي البرتغالي بعد هبوطه، وأبحث عن فرصة مع فريق أفضل ينافس في البطولات الأوروبية، وسأنتظر كأس أمم إفريقيا".

📋 تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود:



🧤 جنش

🧱 محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

⚖️ طارق حامد - يوسف أوباما (محمد حسن)

🎩 أيمن حفني - محمود كهربا - أحمد زيزو

🚀 عمر السعيد



ماذا سيفعل الزمالك اليوم في أولى مباريات الفريق بعد رحيل جروس؟ 👀 pic.twitter.com/0s4oGTCKkF — جول مصر (@goaleg) June 3, 2019

علي غزال تحدث عن عودته لمصر من بوابة الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، حيث قال: "قراري الآن هو الاستمرار في أوروبا، وقد أعود إلى مصر في 2020".

واختتم غزال تصريحاته متحدثًا عن أمم إفريقيا، حيث قال: "لا وقت لدينا للراحة تنتظرنا بطولة كبيرة، وهدفنا الفوز بها وسأنضم لمعسكر المنتخب بداية من 6 يونيو".

منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، رفقة زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.