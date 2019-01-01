علي صالح: الوصل واجه سوء حظ كبير أمام الأهلي

لاعب الوصل يلوم الحظ على الخروج من البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى علي صالح لاعب الوصل الإماراتي أسفه لخروج فريقه من ربع نهائي كأس زايد للأندية البطلة عقب خسارته أمام أهلي جدة السعودي 2-1 اليوم الإثنين.

وكان الوصل قد حقق نتيجة أقل من الجيدة على ملعبه ذهابًا حين فشل في الفوز واكتفى بالتعادل 2-2، لكن الأهلي كان الأفضل على ملعبه ووسط جماهيره وحصد الفوز وبطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

وقال صالح عقب اللقاء "حاولنا ولم يحالفنا التوفيق، لعبنا بثقة كبيرة، ونسعى للتعويض في الدوري".

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أضاف "دخلنا اللقاء بحثا عن الفوز، بذلنا قصارى جهدنا، لكن سوء الحظ لازمنا في كثير من فترات اللقاء".

وسيلعب أهلي جدة ضد مواطنه الهلال في نصف نهائي البطولة، وقد تأهل الزعيم بانتصاره على الاتحاد المصري 3-0 ذهابًا وتعادله سلبيًا في لقاء الإياب اليوم الإثنين.