علي دائي: سأتقدم لرونالدو بالتهنئة بنفسي، لكن عليه أن يصل لرقمي أولًا

النجم الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف مع المنتخبات الوطنية سعيد بقرب كريستيانو رونالدو من رقمه القياسي.

كشف النجم الإيراني علي دائي لاعب منتخب إيران المعتزل عن سعادته بقرب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من رقمه القياسي الخاص بأكبر عدد من الأهداف سجلهم أي لاعب مع منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دائي صاحب الـ 109 هدفًا وأكد خلالها أنه سيتقدم بالتهنئة لكريستيانو رونالدو بنفسه عندما يصل لرقمه.

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وقال دائي: "أتمنى حقًا أن يصل رونالدو للرقم القياسي الخاص بي مع منتخب البرتغالي في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "لا يمكن أبدًا أن يكون ذلك الأمر ضارًا بالنسبة لي، سيكون شرفًا عظيمًا بالنسبة لي أن لاعب من تلك النوعية يقوم بذلك".

وأردف: "كريستيانو رونالدو واحد من الأفضل في العالم، ليس فقط في الوقت الحالي إنما في التاريخ أيضًا، هو ظاهرة بكل تأكيد".

وأكمل: "سأقوم بتهنئة كريستيانو رونالدو بشكل مباشر وقتها لكن عليه أن يصل لرقمي أولًا، هو سجل 102 هدفًا حتى الآن، وأنا متأكد أنه سيتجاوز رقمي لكنه لا يزال أمامه سبعة أهداف".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي سيواجه نظيره الكرواتي في ختام لقاءات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.