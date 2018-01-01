علي بن الحسين: لن أترشح لانتخابات الفيفا مرة أخرى

رئيس الاتحاد الأردني يقرر عدم خوض الانتخابات مرة أخرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أنه لا ينوي الترشح مرة أخرى على منصب رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

السويسري جياني إنفانتينو فاز في انتخابات "فيفا" خلال الانتخابات التي أقيمت في فبراير 2016، متفوقًا على الشيخ سلمان آل خليفة، والأمير علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبين.

علي بن الحسين قال خلال تصريحات لقناة "دبي الرياضية" الإماراتية: "في 2011 فزت في انتخابات على نائب رئيس الفيفا وكانت وقت حاسم، وبالأخص أنني كنت أصغر واحد سنا، وخلال تلك الفترة شاهدت العديد من المشاكل". اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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رئيس الاتحاد الأردني تابع: "كانت تحدي صعبًا، لأنني كنت أمثل العالم العربي ككل وليس الأردن فقط، وكنت أعمل لأجل شبابنا في هذا المجال".

وبعد سؤاله عن هل مازال هناك فساد في الفيفا؟ رد بن الحسين قائلًا "بالتأكيد مازال هناك مشاكل كثيرة، ولكن سنرى، ونزلت الانتخابات من أجل التغيير في هذا المجال".

(3) الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في حوار حصري لدبي الرياضية: لن أترشح لرئاسة الفيفا#منصة_آسيا pic.twitter.com/nAEZZp0MOq — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2018

وأشار الأمير علي إلى أنه لن يترشح مرة أخرى، حيث قال: "لن أترشح لانتخابات الفيفا أو أي شيء، ولكن سأكون مصدر قوة لمعرفة مستقبلنا".

واختتم علي بن الحسين تصريحاته، مؤكدًا على أن الأمور في الفيفا لم تتغير كثيرًا، تحت قيادة إنفانتينو، حيث قال: "لم أرى أي اسلوب العمل مع إنفانتينو، ولكن التركيز فقط في الانتخابات القادمة".

انتخابات الاتحاد الدولي "فيفا" ستقام في شهر يونيو 2019 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقفل باب الترشح يوم 5 مايو.