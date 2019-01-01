علي الصلات لجول : سقف طموح قطر أرتفع ولما لا نُحقق لقب كاس آسيا

المنتخب القطري الآن، يمتلك أفضل دفاع وهداف البطولة وكذلك أفضل صانع ألعاب في البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد علي الصلات المسؤول الإعلامي بالمنتخب القطري الأول لكرة القدم على سعادتهم لخوض مباراة نهائي كأس آسيا 2019، بعد تقديم عمل كبير خلال النسخة الحالية سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي للاعبين.

وصولنا لهذه المرحلة بالتأكيد هو إنجاز في حد ذاته وسقف الطموحات أرتفع معنا مباراة تلو الأخرى، وقدمنا أداء مميز خلال المباريات الست التي لعبناها حتى الآن في البطولة الآسيوية.

الصلات أضاف في تصريحاته لمراسل "جول" أن المنتخب القطري الآن، يمتلك أفضل دفاع وهداف البطولة وكذلك أفضل صانع ألعاب في البطولة وهو أمر بالتأكيد رائع بالنسبة لهم.

المسؤول القطري شدد في تصريحاته على أنهم جاهزون لتحقيق لقب تاريخي لبلادهم كما أوضح المدير الفني فيليكس سانشيز، وكذلك قائد الفريق حسن الهيدوس، مؤكداً أنهم انتظروا كثيراً من أجل تحقيق هذا الحلم.

وبسؤال علي الصلات حول سر تفوق قطر في هذه النسخة قال، أن الاستقرار الفني والإداري من ناحية المدير الفني ساهمت بشكل كبير في ظهورهم بشكل متجانس، سواء في عناصر الخبرة أو الشباب، واللاعبين فجروا طاقتهم في هذه البطولة.

وأضاف أنهم لا يمتلكون أسماء كبيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى أمثال كوريا الجنوبية وإيران، ولكن اللاعبين تم إعدادهم بشكل مميز من قبل سواء في كأس العالم للشباب أو كأس آسيا في نفس المرحلة السنية، والآن نحصد نتاج ذلك.

🏆 المباراة النهائية - #كأس_آسيا2019

قطر 🆚 اليابان

⏰ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ستاد مدينة زايد الرياضية



رسالة إلى العنابي:

✨لقد تخطيتم كل الصعوبات.

🕘 90 دقيقة فقط ( حماس - شغف ) من أجل اللقب الآسيوي الأول يا أبطال. #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/pf8oVeKii7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

وحول شعورهم بغياب الجماهير عن دعمهم من المدرجات قال، بالتأكيد أي منتخب أو فريق يتمنى تواجد جماهيره في اللحظات الصعبة بالمباريات من أجل تحفيز اللاعبين، وأضاف أنهم اعتادوا على ذلك بخوض الكثير من المباريات خارج الديار، وكان ذلك أمر معتاد للاعبين.

وبسؤال المسؤول الإعلامي بمنتخب قطر حول منح تفوقهم بشرة خير بأنهم على الطريق الصحيح قبل استضافة كأس العالم 2022، أكد أن ذلك بالفعل منحهم ثقة كبيرة خاصة وان اللاعبين مازالوا صغار في السن وهو الآن يكتسبون خبرات مهمة، والجميع استفاد من هذه البطولة سواء فنياً أو إدارياً، وكذلك سيكون الأمر من المشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.