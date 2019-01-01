رسميًا | الحبسي يُعلن رحيله عن الهلال

حارس المرمى العماني كتب رسالة وداعية مؤثرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن علي الحبسي رحيله عن الهلال في مقطع فيديو نشره زميله محمد الشلهوب، ووجه اللاعب العُماني رسالة مؤثرة لجماهير الزعيم.

وكان الحبسي قد ارتدى قميص الهلال قادمًا من ريدينج الإنجليزي صيف 2017 وخاض مع الفريق 44 مباراة تلقى خلالهم 47 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه 11 مرة.

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وقد ساهم مع الهلال في التتويج بدوري المحترفين السعودي موسم 2017-2018 وكأس السوبر السعودي 2018، لكنه فقد مكانه الأساسي الموسم الماضي بعد تألق السعودي عبد الله المعيوف.

وبدأ الشلهوب الحديث في الفيديو مودعًا الحبسي ومتمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة ومؤكدًا أنه تشرف باللعب بجانبه خلال العامين الأخيرين.

وبعدها قال الحبسي "العامين اللذين قضيتهما مع الهلال وزملائي اللاعبين والجماهير الجميلة والكبيرة التي أسعدتني كثيرًا سيبقيان ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة. شكرًا لكم".

وأفادت بعض التقارير الإنجليزية أن صاحب الـ37 عامًا لديه عدة عروض من أندية التشامبيونشيب في إنجلترا للتعاقد معه قبل انطلاق موسم 2019-2020.

يُذكر أن الحبسي هو المحترف الثاني الذي يُغادر الهلال في ظرف 24 ساعة، بعدما أعلن الزمالك المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي.