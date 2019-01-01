علي الحبسي : تركت الدوري الإنجليزي من أجل الهلال ولن ألعب في لنادٍ غيره

سأبقى عاشقًا لنادي الهلال، وأحترام قرار الجهاز الفني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم الحارس الدولي العُماني المخضرم علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال السابق موقفه من العروض المحلية عقب نهاية مشواره مع الزعيم.

وقال الحبسي في تصريحات صحيفة لـ"الرياضية" : سأبقى عاشقًا لنادي الهلال، وأحترام قرار الجهاز الفني الذي رفض فضل الاستغناء عني".

وقرر المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو التخلي عن الحبسي لعدم الحاجة إليه ورغبته في قيد لاعب محترف بدلاً منه في القائمة.

وردًا على إمكانية اللعب بقميص أخر غير المنتخب قال : "أنا تركت الدوري الإنجليزي من أجل الهلال ، ولن أتركه إلا بالعودة إلى اوروبا".

وحول النادي الأفضل ضمن الأندية الثماني التي لعب لها قال : "الهلال يبقى الأفضل دائمًا".

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وكان الجهاز الفني للهلال قد أعلن الاستغناء عن خدمات اللاعب العماني في فترة الانتقالات الحالية، ليودع الحبسي جماهير فريقه ولم يستقر على وجهته القادمة بعد.