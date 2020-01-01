علي البليهي: هدفنا الحصول على بطولة أخرى من النصر بعد شهر

مدافع نادي الهلال يتوعد النصر.

عبر علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، عن سعادته البالغة، بتتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين ، على حساب نظيره النصر، متحدثًا عن خطة فريقه خلال الفترة المقبلة.

الهلال توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسط أفراح الهلال .. رازفان يتلقى نبأً صادمًا عن المعيوف

المزيد من الفرق

البليهي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هدفنا الآن هو الحصول على بطولة كأس السوبر بعد شهر، عندما يتجدد اللقاء مع منافسنا النصر، وطموحنا أصبح أعلى".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأعلن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، عن أن مباراة كأس السوبر ستقام في شهر يناير المقبل 2021، وذلك دون الكشف عن تفاصيل تخص المباراة.

الهلال سيلعب في كأس السوبر السعودي، بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، بينما سيشارك النصر بصفته وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن نادي النصر هو حامل لقب كأس السوبر السعودي، بعد التتويج به العام الماضي على حساب التعاون بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.