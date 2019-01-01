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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

علي البليهي: الحديث عن تغيير المدرب لا يشغلنا

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مدافع الهلال يبارك للجماهير بعد الفوز على الفيحاء
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى علي البليهي، مدافع فريق نادي الهلال سعادته بفوز فريقه على الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالدوري السعودي.

الهلال حقق الفوز على الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

البليهي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مبروك للجمهور انتصار مهم، لتوسيع الفارق مع المركز الثاني".

مدافع الهلال تابع: "الفيحاء يلعب بخطة دفاعية ولكن الحمد لله طبقنا طريقة المدرب ونجحنا في التسجيل".

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علي البليهي أردف: "تركيزنا داخل فريقنا فقط، وما يحدث بالخارج والحديث عن المدرب وغيره، أمور لا تشغلنا، فهي تخص الإدارة فقط".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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