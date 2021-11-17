"عليه بتحمل تبعات ذلك .. الاتحاد يتحرك ضد إساءات فهد المولد"

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإساءات التي يتعرض لها فهد المولد نجم العميد خلال الفترة الماضية، بعد أن قام عدد من الجماهير بالهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فهد المولد تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب مستواه، وعدم ظهوره المستوى المنتظر منه مع فريقه الاتحاد والمنتخب السعودي.

الإعلامي الرياضي جمال العارف، نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف فيها عن موقف الاتحاد من الإساءات التي يتعرض لها نجمه فهد المولد.

العارف كتب تغريدة جاء فيها: "إدارة الاتحاد ترصد إساءات تعرض لها فهد المولد، وتحيلها للجنة القانونية، من أساء عليه أن يتحمل تبعات ذلك".

وتابع: "فهد أحد نجوم الاتحاد والمنتخب السعودي، ولابد من حمايته والدفاع عنه والوقوف بقوة أمام كل المسيئين، من حقك أن تنتقد، ولكن ليس من حقك الإساءة والتنمر".

ادارة الاتحاد ترصد اساءات تعرض لها #فهد_المولد وتحيلها للجنة القانونية .

من اساء عليه ان يتحمل تبعات ذلك .

فهد احد نجوم الاتحاد والمنتخب السعودي ولابد من حمايته والدفاع عنه والوقوف بقوة امام كل المسيئين .

من حقك ان تنتقد ولكن ليس من حقك الاساءة والتنمر . — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 17, 2021

جاء ذلك بعدما عبر أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، عن استياء ناديه من حملات الهجوم على فهد المولد، حيث أكد على أن العميد يعتبر ما حدث تنمر ضد اللاعب.

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وشارك فهد المولد خلال آخر مباراتين للمنتخب السعودي أمام أستراليا وفيتنام، واستطاع أن يسجل هدفًا في مباراة فيتنام ولكن لم يتم احتسابه، واحتفل بوضع يديه على أذنيه، في إشارة إلى أنه لا يسمع لأي انتقادات تتوجه له.