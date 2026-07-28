"سيأتي وقت تنتهي فيه معاناته من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها منذ أكثر من عام. عليه الآن أن ينسى هذه الإصابة نهائياً"، كتب اللاعب البالغ من العمر 65 عاماً في عموده على قناة «سكاي» عن لاعب بايرن ميونخ المحترف.

كان موسيالا قد تعرض في يوليو 2025 لكسر في عظم الساق وإصابة خطيرة في الكاحل (خلع وتمزق في الأربطة). كافح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على مدار عدة أشهر للعودة إلى الملاعب ونجح في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم، لكنه قدم أداءً مخيبًا للآمال بشكل عام على الرغم من بعض اللمحات المشرقة المتفرقة.

"أظهر موسيالا بوادر إيجابية في نهاية الموسم مع بايرن، كما كانت هناك بوادر إيجابية في كأس العالم أيضًا. لكن لم يعد هناك أي أعذار الآن"، تابع ماتيوس. وأضاف أن التخلص من آثار الإصابة أصبح الآن "أمرًا بالغ الأهمية، وإلا فمن المحتمل أن يضطر إلى خوض العديد من المباريات من على مقاعد البدلاء بسبب المنافسة الشديدة".