على هامش السوبر الأوروبي .. بنزيما وفينيسيوس يتسلمان جوائز الأفضل في دوري الأبطال

كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور تسلما جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

تسلم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

تكريم ثنائي ريال مدريد جاء قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين النادي الملكي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي تقام على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في العاصمة الفنلندية.

بنزيما وفينيسيوس قدما أداءً رائعًا في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، وقادا النادي الملكي لتحقيق اللقب الرابع عشر في تاريخه بالبطولة.

ماذا قدم بنزيما؟

تمكن بنزيما من تسجيل 15 هدفًا في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ليحصد جائزة هداف البطولة.

بنزيما تألق بشكل لافت للنظر في الأدوار الإقصائية للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حيث بدأ التألق من دور الستة عشر بتسجيل ثلاثية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الإياب.

وفي ربع النهائي ضد تشيلسي، تمكن بنزيما من هز شباك "البلوز" أربع مرات في مباراتي الذهاب والإياب، من بينها "هاتريك" على ملعب "ستامفورد بريدج".

أما في نصف النهائي، فقد سجل بنزيما ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بواقع هدفين في الذهاب وهدف في الإياب.

ماذا قدم فينيسيوس؟

البرازيلي الشاب انفجر بشكل لافت للنظر خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد، وقدم الأداء الأفضل له منذ الانضمام إلى النادي الملكي.

فينيسيوس جونيور توج بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-22، بعد أن تمكن من تسجيل أربعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

أبرز أهداف فينيسيوس في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، كان الهدف الذي سجله في المباراة النهائية ضد ليفربول الإنجليزي، وقاد ريال مدريد للتتويج باللقب.