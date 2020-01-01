"على ماني التفوق على ميسي لو ترك ليفربول وانضم لبرشلونة"

أسطورة فريق ليفربول جون ألدريدج يؤكد أن السنغالي ساديو ماني سيكون عليه التفوق على ليونيل ميسي لو انضم لصفوف برشلونة.

أشاد جون ألدريدج أسطورة ليفربول بالنجم السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز وبما يقدمه رفقة الفريق من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع صحيفة " ليفربول إيكو " وأكد خلالها أن ماني لن يحصل على الكرة الذهبية إلا لو تفوق على ليونيل ميسي.

وأوضح ألدريدج أن الحديث عن فوز ماني بالكرة الذهبية هو ما أخرج الأحاديث حول رحيله عن صفوف ليفربول لصالح برشلونة أو ريال مدريد.

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وقال ألدريدج: "ذلك الفيلم التسجيلي حول حياة ساديو ماني ومسيرته الكروية جعلت الجميع يتحدث عن اللاعب، بالأخص ذلك الجزاء الذي يعد فيه الناس في السنغال بالحصول على الكرة الذهبية".

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وأضاف: "مثل هذا الإعلان من ماني جاء بالعديد من الاقتراحات من عدة أشخاص حول طريقة تحقيق ذلك الحلم، حيث أكدوا أن الطريقة الوحيدة هي الرحيل عن ليفربول والانضمام لبرشلونة أو ريال مدريد".

وأردف: "أتفهم ما يقولونه جيدًا ففي السنوات الأخيرة كل الجوائز تذهب لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لكن وجودهما مع برشلونة وريال مدريد في نفس الوقت هو مجرد حادث عرضي، من سوء حظ العديد من نجوم كرة القدم أنهم تواجدوا في حقبتهما ولتتفوق عليهما يجب أن تحقق شيئًا استثنائيًا".

وأكمل: "حتى لو انضم لصفوف برشلونة سيكون عليه أن يتفوق على ليونيل ميسي أولًا قبل الحصول على الكرة الذهبية".

جدير بالذكر أن ماني كان قد حقق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام بينما فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.