"على ليفربول نسيان فكرة ضم ماتياس دي ليخت"

جون إلدريدج نجم فريق ليفربول المعتزل يطالب الإدارة بنسيان فكرة ضم ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جون إلدريدج نجم ليفربول المعتزل أن صفقة ضم ليفربول للنجم الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس لن تكون ذات جدوى بالشروط الحالية له ولوكيله.

جاء هذا في تصريحات صحفية طالب من خلالها إلدريدج إدارة نادي ليفربول بصرف النظر عن التوقيع مع اللاعب في الفترة المقبلة.

ركنية لصالح ليفربول: pic.twitter.com/emWoEpukII — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وقال إلدريدج: "بالرغم من أنني قلت من قبل أن صفقة ضم دي ليخت لصفوف ليفربول ستكون جيدة بالنسبة للنادي حيث سيكون شراكة جديدة مع فان دايك، إلا أن الأموال التي طلبها اللاعب ووكيله لن تجعل الصفقة تتم".

وأضاف: "بدلًا من ذلك أرى أن كلوب عليه التركيز على خيارات دفاعية آخرى بالتوقيع مع ظهير أيسر بعد رحيل مورينيو، وتكرار الإصابات التي يتعرض لها روبرتسون".

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وأكمل: "وسط الملعب لا يحتاج الكثير من الصفقات الجديد، فعودة تشامبرلين ستجعلنا نشعر أننا أتينا بلاعب جديد في ذلك المركز".

جدير بالذكر أن ماتياس دي ليخت نجم أياكس تناولت تقارير عديدة أخبارًا عن إمكانية انضمامه لباريس سان جيرمان أو يوفنتوس في الموسم الجديد.