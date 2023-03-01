على قطر الانتظار .. قرار صادم في عملية بيع مانشستر يونايتد

الاستثمار الأمريكي يغير الخطة وسط طمع الجليزر

يبدو أن أي استحواذ على مانشستر يونايتد سيتأخر حتى شهر مايو حيث من الواضح أن عائلة جليزر المالكة للنادي تنتظر عرضًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني للموافقة على صفقة بيع الشياطين الحمر

وفقًا لصحيفة "الجارديان" فإن العرضين اللذين قدمهما الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف في 17 فبراير تم تقييمهما بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني ويُعتقد أنه لا يزال هناك تردد بين عائلة جليزر حول طبيعة البيع النهائي، حيث يكون لكل من الأشقاء الستة وجهات نظرهم الخاصة حول استراتيجية الخروج.

وأفادت التقارير أن عرضًا أقرب إلى 6 مليارات جنيه إسترليني سيكون كافياً لإرضاء جميع الجليزر، الذين يمكنهم حتى قبول عرض يقع في مكان ما بين ذلك وبين العطاءات البالغة 4.5 مليار جنيه استرليني التي تم تقديمها بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن هذا التردد أدى إلى دفع رغبة العائلة في إكمال أي عملية استحواذ بحلول نهاية شهر مارس إلى البيع نهاية الموسم وهو الاحتمال الأرجح الآن.

وجاءت التغييرات السريعة في موقف بيع النادي بعد أن أدى اهتمام صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت بالاستثمار في النادي - وليس شرائه - وهو ما وضع مسألة من الشك الشديد في رحيل الجليزرز عن النادي، وهو خيار غير محبوب لجميع المرتبطين بمانشستر يونايتد والذي انعكس ذلك في الانخفاض الكبيرلأسعار الأسهم في اليوم التالي من تلك الأخبار.

على الرغم من الاهتمام الأخير بضخ الاستثمار في النادي، إلا أن الاستحواذ لا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق إلى حد كبير على الرغم من أنه يبقى أن نرى مدى قرب الشيخ جاسم أو راتكليف من تقييم جليزرز البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني.