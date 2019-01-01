على غير العادة - السويكت والحلافي يغيبان عن مران النصر

العالمي يواصل استعداداته لضمك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مران النصر السعودي اليوم السبت، على غير العادة، غياب صفوان السويكت؛ رئيس النادي، وعبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة.

العالمي يستعد لملاقاة ضمك في 22 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وغاب السويكت والحلافي عن المران، الذي اعتادا على حضوره لمؤازرة اللاعبين، نظرًا لظروفهم الصحية.

فيما قسّم فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، الحصة لتدريبات تكتيكية متنوعة، وأجرى مناورة كروية على كامل الملعب في ختام المران.

يذكر أن النصر توج بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الهلال، حسمه العالمي في الجولة الأخيرة.