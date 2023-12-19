على غرار كأس العالم للأندية.. محادثات حكام الدوري الإسباني "على المباشر!"

هذا القرار من شأنه إنهاء العديد من الاتهامات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفعيل نشر محادثات حكام الساحة وتقنية الفيديو أمام الجماهير في البث المباشر للمباريات بدءًا من عام 2024.

وسيكون ذلك القرار محل التطبيق بدءًا من 10 يناير 2024 على وجه التحديد، أي مع بداية الدور الثاني من الدوري الإسباني 2023-2024، وفقًا للبيان الذي صدق عليه في تصريحات رسمية رئيس لجنة الحكام الإسباني لويس ميدينا كانتاليخو.

ولن يشمل ذلك القرار الدوري الإسباني فقط، بل إن الاتحاد الإسباني قد أعلن أن الأمر سيكون محل التطبيق في بطولة السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية والذي تنطلق أولى مبارياته بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في العاشر من يناير وينتظر أن يكون الموعد الأول لتفعيل القرار.

وعلى غرار كأس العالم للأندية، البطولة التي بدأ فيها تفعيل هذا القرار، سيكون الدوري الإسباني أول البطولات الأوروبية الكبرى التي يتم فيها هذا الأمر.

ومن شأن هذا القرار أن يزيل بعض المشاكل المتعلقة بعدم الشفافية وادعاءات عدم النزاهة في بعض مباريات الدوري الإسباني خصوصًا مباريات الغريمين برشلونة وريال مدريد.