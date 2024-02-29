على غرار ريال مدريد .. برشلونة يُحاول إنقاذ خسائره المالية بطلب خاص من الليجا

البارسا يسير على خطوات منافسه الأزلي

يتعرض برشلونة في السنوات الأخيرة لأزمة مالية طاحنة أفقدته الكثير من قوته وأعاقته كثيرًا عن النجاحات الرياضية، وقد زاد عدم لعبه على ملعبه كامب نو هذا الموسم الطين بلة!

ملعب كامب نو في طور التطوير وإعادة التجديد حاليًا ومن المتوقع أن يعود البارسا للعب عليه خلال نوفمبر القادم، ويلعب الفريق حاليًا في ملعب مونتجويك الأولمبي.

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صحيفة ريليفو الإسبانية أفادت أن تغيير ملعب البارسا هذا الموسم عرضه لخسائر مالية تُقدر بـ70-90 مليون يورو في الموسم، حيث لم تصل السعة الجماهيرية لمبارياته البيتية لنصف تلك التي كانت في الموسم الماضي على ملعب كامب نو.

النادي الكتالوني للخروج من هذا المأزق بصدد تقديم طلب لرابطة الليجا بجدولة العديد من مبارياته في بداية الموسم القادم خارج ملعبه، حتى يستفيد من دخل كامب نو بعد العودة إليه في مرحلة الإياب، وهو الطلب الذي سبق أن تقدم به ريال مدريد وفياريال وتم الموافقة عليه.

الصحيفة أشارت إلى أن تلك الكارثة بدأت قبل انطلاق الموسم، حيث لم يبع النادي سوى 17 ألف تذكرة موسمية فقط، وهو رقم أقل بـ12 ألف تذكرة من التوقعات، والمثير أن ذلك الرقم لم يتم الوصول له سوى بعد تخفيض الأسعار.