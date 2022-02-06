على طريقة كرة القدم الأمريكية .. مقترح جديد لنصف نهائي دوري الأبطال

علق أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، على الأنباء المتداولة حول الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

العديد من المقترحات خرجت إلى النور خلال الفترة الأخيرة، لإصلاح ملكة المسابقات الأوروبية، بعد محاولات ظهور دوري السوبر الممتاز كبطولة منافسة.

ومن الأفكار التي تم طرحها لتطوير دوري الأبطال، كانت بإقامة نصف النهائي كدورة مجمعة في مكان واحد.

ماذا قال تشيفيرين؟

رئيس الاتحاد الأوروبي تحدث في تصريحات صحفية، حول رأيه في هذا المقترح وقام بتأييده بصورة مبدئية.

وقال السلوفيني:"لم نناقش الأمر بعد بشكل ملموس بسبب الوباء الذي أجبرنا على التأقلم مع الوضع الجديد، ولكني أعتقد أنها فكرة رائعة".

وأضاف:"هناك بعض الرؤساء أبدوا ترحيبهم بالموضوع ومنهم ناصر الخليفي، كرة القدم أكبر من NHL ولكن حدث Super Bowl يلفت الأنظار بشكل واضح ومثير للاهتمام".

وتابع:"المعادلة سهلة الحل، وهي التعويض عن الخسائر المرتبطة بحقيقة أنه لن يكون هناك دخل من اللعب على الأرض في نصف النهائي، الأمر ممكن".

ورغم تأكيده على الشكوك حول حدوث ذلك سريعًا، إلا أنه لم يستبعد إمكانية ظهور الشكل الجديد في موسم 2024/2025.

ماذا عن دوري السوبر الممتاز؟

وواصل تشيفيرين حديثه:"ما زلت مصدومًا من أن الناس الذين يمارسون كرة القدم منذ سنوات مستعدون لتدميرها بين عشية وضحاها من أجل مصالحهم الخاصة".

واستكمل:"الأمر لن يحدث على الأقل في السنوات العشر المقبلة، لا أحد يريد هذه البطولة باستثناء القلة الذين يعتقدون أن كرة القدم تدور حول المال".

وعن إقامة كأس العالم كل عامين:"أنا متأكد أن هذا لن يحدث لأنه محض هراء، مشروع شعبوي من شأنه أن يدمر كرة القدم ويتعارض مع أسس اللعبة".

وأوضح:"هذا ليس سيئًا لأوروبا فقط، إنه أمر لا يصدق بخروج هذا المقترح من الاتحاد الدولي، وتحميل اللاعبين هذا الكم من الأعباء بلعب بطولة لمدة شهر كل صيف، الأمر سيؤذي الكرة النسائية أيضًا، وأنا متأكد أن الجماهير والسلطات والحكومات والجميع رفض هذه الفكرة".

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