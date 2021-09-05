على طريقة زامورانو .. هل يحتال فاتي لتجنب ارتداء قميص ميسي؟

فكرة زامورانو صالحة للاستخدام

اختار نادي برشلونة الإسباني منح القميص الشهير الخاص بالأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يحمل الرقم 10 إلى موهبة لا ماسيا الشاب أنسو فاتي.

الاختيار أدى إلى بعض الخلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من رأى أنّها فكرة ذكية لمنح الرقم لموهبة من لا ماسيا قد تقود مستقبل النادي الكتالوني كما حدث مع ميسي نفسه في 2008 وهناك من اعتبر الأمر ضغطًا كبيرًا على لاعب صغير في السن.

ولتجنب أي أزمة فيما يتعلق بموقف أنسو فاتي وضغط رقم قميصه الجديد، اقترحت صحيفة "ماركا" الإسبانية طريقة ذكية للتحايل على الأمر وكشفت موقف رابطة الليجا وكذلك الاتحاد الإسباني منها.

هل يكرر فاتي خدعة زامورانو؟

حينما انضم رونالدو الظاهرة إلى إنتر الإيطالي كان إيفان زامورانو يرتدي الرقم 9، ولكن إدارة النيراتزوري طلبت منه التخلي عن الرقم لصالح النجم البرازيلي.

زامورانو فعل ذلك وارتدى الرقم 18 ولأجل الحفاظ على رقمه السابق قرر وضع علامة + بين الرقم 1 و8 ليصبح المجموع 9 وبذلك يحتفظ برقمه ويترك رونالدو يرتدي القميص المفضل له.

قد يكرر فاتي الأمر بوضع علامة + بين 1 و0 وبالتالي لن يصبح القميص الخاص به يحمل الرقم 10 ويتجنب كل المقارنات بينه وبين الهداف التاريخي لنادي برشلونة وأكثر من فاز بالألقاب مع النادي الكتالوني.

هل يقبل الاتحاد الإسباني والرابطة هذه الفكرة؟

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإنّه في حال أراد فاتي القيام بذلك فعليه تقديم طلب رسمي لإجراء التعديل على رقم قميصه.

وأوضحت الصحيفة أنّ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد يوافق على الفكرة ويراها جيدة لتكريم ميسي وكذلك تسليط الأضواء على قميص فاتي الجديد.

وأشارت إلى أنّ لويس روبياليس رئيس الاتحاد قد يعترض بعد إصراره في وقت سابق على توحيد تصميم أرقام قمصان اللاعبين في الدوري الإسباني.

متى يعود أنسو فاتي من الإصابة؟

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أنسو فاتي قد يعود من الإصابة أمام غرناطة يوم 20 سبتمبر المقبل أي أنّه قد يغيب فقط عن مواجهتي إشبيلية – إن أقيمت في موعدها – ولقاء بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك فاتي مع برشلونة منذ نحو عام إذ تعرض للإصابة في نوفمبر الماضي أمام ريال بيتيس بعد تدخل قوي من عيسى ماندي على اللاعب.

ومن المفارقات أنّ فاتي خرج مصابًا من اللقاء ليشارك بدلًا منه ليونيل ميسي، لتمر الأيام ويصبح الموهبة الشابة هو بديل البرغوث مع النادي الكتالوني.

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