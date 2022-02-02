على طريقة برشلونة .. ريال مدريد يستعين بلاعبه السابق لخلافة مارسيلو

بدأ ريال مدريد في التخطيط لشكل خط دفاعه بالموسم المقبل، ووضع أمامه بعض الخيارات لدعم الجبهتين اليُمنى واليُسرى وكذلك قلب الدفاع.

النادي الملكي حتى الآن لم يعوض رحيل سيرخيو راموس، كما يتوقع رحيل مارسيلو بنهاية عقده في يونيو المقبل، مع عدم وجود ظهير أيمن بديل لداني كارباخال.

كل هذا ألقى بظلاله على خطط إدارة ريال مدريد للموسم الجديد وكيف ستتحرك في الصيف المقبل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "abc".

ما هي خطط ريال مدريد لمركز الظهير الأيسر؟

التقرير أشارت إلى أن ريال مدريد يفاضل بين خيارين، الأول هو إعادة سيرخيو ريجيلون، والآخر هو التعاقد مع ظهير لايبزيج أنخيلينو.

من ناحية ريجيلون، يمكن للريال إعادته دون التفاوض مع توتنهام نظير 40 مليون يورو فقط، فيما أنخيلينو تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

هناك خيار آخر مطروح على الطاولة وهو التعاقد مع خوسيه جايا من فالنسيا، غير أن ذلك يبدو صعبًا لعدم رغبة اللاعب ترك ناديه.

أما الشاب ميجيل جوتيريز، فإنه خارج حسابات كارلو أنشيلوتي تمامًا، وعلى الأرجح ستتم إعارته بالعام المقبل.

ما هي خطط ريال مدريد لمركز الظهير الأيمن؟

على الجبهة اليُمنى، لا ينوي ريال مدريد إنفاق الكثير في ظل وجود فرصة لعودة ألفارو أودريوزولا بنهاية إعارته في فيورنتينا.

مسوؤلو الريال راضون للغاية عن الأداء المقدم من اللاعب في ملاعب الدوري الإيطالي، ويؤمنون بقدرته على أن يكون بديلًا جيدًا لكارباخال.

ما هي خطط ريال مدريد لمركز قلب الدفاع؟

خطة ريال مدريد واضحة هنا، هناك حاجة ماسة لوجود قلب دفاع رابع بجانب ناتشو وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

هناك فكرة للتعاقد مع أحد اللاعبين مجانًا مثل أنطونيو روديجير، لكن هناك أخرى بالاعتماد على أحد قلوب الدفاع الشباب.

الحديث هنا عن اسمي ماريو جيلا أو رافا مارين، وهما ثنائي يؤدي بصورة مميزة مع كاستيا رفقة راؤول جونزاليس.

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