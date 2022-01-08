على طريقة إريكسن .. نجاة لاعب الوكرة من الموت

أنهى حكم مباراة الريان والكرة اللقاء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة، بعد أن سقط المدافع المالي عثمان كوليبالي لاعب الوكرة على الأرض، متأثرًا بأزمة قلبية كادت أن تودي بحياته.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم الريان بهدف دون مقابل، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري نجوم قطر، حيث سيتم تحديد موعد آخر لاستكمال المباراة.

ماذا حدث خلال مباراة الريان والوكرة؟

أوقف الحكم المباراة بالدقيقة 42 من عمر المباراة، بعد سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي بشكل مفاجئ، من أجل تلقيه العلاج اللازم، وبالفعل توجهت الأطقم الطبية المتواجدة في الملعب نحو اللاعب، وسط حالة من ترقب وقلق للاعبين.

ونجحت محاولات الطاقم الطبي في إفاقة اللاعب واستقرار حالته، لحين نقله إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامة اللاعب.

الحكم قرر بعدها إلغاء المباراة، بعد حالة إصابة عثمان كوليبالي، التي تسببت في توتر الأجواء بشكل كبير خلال أحداث المباراة، على أن يتم تحديد موعد آخر لاستكمال اللقاء.

أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، أَنْتَ الشَّافِي، اشْفِ عبدك عثمان كوليبالي ، شفاء لا يغادر سقمًا وأن يعود سالمًا لأسرته وناديه في أقرب وقت ممكن بإذن الله . 💙 🤲🏼 pic.twitter.com/UXTjKjORXb — نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) January 8, 2022

ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لعثمان كوليبالي؟

وأشارت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، إلى أن الحالة الصحية للاعب كوليبالي أصبحت مستقرة ووضعه في تحسن، بعد أن تعرض للإغماء خلال مباراة الوكرة أمام الريان.

ومن المقرر أن يستمر اللاعب تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات القادمة، لحين اكتمال الشفاء ومن ثم خروجه من المستشفى.

حالة كوليبالي نفس ما حدث مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت العام الماضي.

اقرأ أيضًا ..

مفاجأة .. هل يتراجع الهلال عن تجديد عقد كنو؟

الهلال أم النصر؟ فريق بالرياض يغري جوهرة جريميو بمبلغ ضخم

فيديو | مستفزًا النصر .. الهلال ينشر كواليس "63+1"