صفقة هامة إن حدثت..

تواصل إدارة برشلونة البحث عن ظهير أيسر للتعاقد معه هذا الصيف، وهذه المرة وُضع على طاولتهم اسم جديد "قديم" لأحد أبناء لا ماسيا السابقين.

هذا الاسم هو أليخاندرو جريمالدو، الذي ينشط على مدار آخر 5 سنوات في بنفيكا ويصنف كأحد أفضل وأبرز اللاعبين في الدوري البرتغالي حاليًا.

وتأتي رغبة برشلونة في دعم الجبهة اليسرى في ظل الخروج شبه المؤكد لجونيور فيربو هذا الصيف، مع تقدم جوردي ألبا في العمر وبلوغه الثانية والثلاثين.

هل يتعاقد برشلونة مع جريمالدو؟

صحيفة "آس" في تقرير لها كشفت أن ما يقدمه جريمالدو يلقى إعجابًا خاصًا من قبل المدرب رونالد كومان وطاقمه الفني، لذلك فهو خيار محتمل جدًا لدعم مركز الظهير الأيسر.

لكن هناك إدراك لصعوبة إتمام عملية من هذا النوع في الوقت الراهن، حيث يتوقع ألا يقل سعر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن 20 مليون يورو، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي لبرشلونة الآن.

وعلى الرغم من أهمية دعم الجبهة اليسرى وإدراك كومان وكذلك الرئيس جوان لابورتا لذلك، إلا أنه من غير المؤكد ضم أحد اللاعبين في هذا المركز هذا الصيف بسبب الأموال.

ما هي الخيارات الأخرى لبرشلونة في مركز الظهير الأيسر؟

جريمالدو ليس الاسم الوحيد الذي طرحته الصحافة في الفترة الأخيرة لدعم الجبهة اليسرى في برشلونة، بل إنه حلقة في سلسلة من أسماء كثيرة رشحت لإدارة جوان لابورتا.

يظل اسم الظهير الأيسر لفالنسيا خوسيه لويس جايا هو الأكثر تداولًا على الإطلاق، باعتبار أن الحصول عليه لن يكون صعبًا من الناحية المادية بناء على رغبة الخفافيش في بيعه.

هذا إلى جانب اسم آخر انتشر مؤخرًا وهو ظهير سبورتينج لشبونة نونو مينديش، وإن كان التعاقد معه أقرب إلى الاستحالة بسبب سعره الذي قد يتخطى 30 مليون يورو.

ما هي قصة جريمالدو مع برشلونة؟

جريمالدو هو أحد أبناء برشلونة السابقين، حيث انضم إلى أكاديمية لا ماسيا في عام 2008 ولعب للمرة الأولى مع رديف البرسا في عام 2011.

يصنف جريمالدو كأصغر لاعب في تاريخ برشلونة ب، فكانت مشاركته الأولى وهو في عمر 15 عامًا و 349 يومًا، قبل أن يرحل عن كامب نو في 2016 باتجاه بنفيكا نظير 2 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن التعاقد مع جريمالدو إن حدث سيكون الثاني من نوعه لأبناء لا ماسيا وبرشلونة هذا الصيف، بعد ضم البرسا لإريك جارسيا مجانًا من مانشستر سيتي، وهو أحد منتجات الأكاديمية أيضًا.

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