على خطى بيانيتش وأرتور .. صفقة تبادلية محتملة بين ديبالا وجريزمان

برشلونة ويوفنتوس على أعتاب صفقة تبادلية

أشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إلى أنه قد يكون هناك صفقة تبادلية بين ناديي برشلونة ويوفنتوس وتحديدًا من خلال الثنائي أنطوان جريزمان وباولو ديبالا.

يعتبر الكثيرون أن أداء أنطوان جريزمان قد تحسن في الأسابيع الأخيرة مع نادي برشلونة وبات أفضل مما كان عليه في بداية مسيرته مع النادي الكتالوني وفي بداية الموسم الحالي.

يبدو ذلك واضحًا خاصة فيما يتعلق بالتهديف، فقد أثار بعض القلق في بداية الموسم الحالي بسبب سجله المتواضع وإهداره للفرص السهلة بشكل متكرر مما أفقد برشلونة العديد من النقاط.

ولكن في السياق ذاته، وفي الوقت الذي يعاني فيه باولو ديبالا من عدم الحصول على الفرصة الكافية مع أندريا بيرلو في يوفنتوس، من المحتمل أن تحدث صفقة تبادلية منتظرة.

كورييري ديلو سبورت ذكرت أن يوفنتوس يريد تعزيز خط هجومه، ومن بين الخيارات حقيقة التمكن من التعاقد مع أنطوان جريزمان، الذي كان بالفعل هدفًا للبيانكونيري منذ فترة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك من الممكن أن يتم من خلال انتقال أنطوان جريزمان إلى يوفنتوس مقابل انتقال باولو ديبالا إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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الميركاتو الصيفي الماضي شهد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، تلك التي انتقل خلالها أرتور إلى السيدة العجوز في مقابل انضمام ميراليم بيانيتش إلى النادي الكتالوني.