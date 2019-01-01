على خطى باتيستوتا وكوالياريللا.. رونالدو يضع اسمه في قائمة المسجلين على التوالي في الكالتشيو

رونالدو يسجل في 8 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ويقترب من رقم باتيستوتا وكوالياريللا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تواصلت الأرقام الخاصة بالتسجيل في عدد من المباريات على التوالي في تصدر المشهد على مستوى الدوري الإيطالي، وكان الرقم الجديد من نصيب كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد شارك في فوز يوفنتوس الصعب على مضيفه لاتسيو أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الثاني، ليسجل في مباراته الثامنة على التوالي على مستوى الكالتشيو، مقتربًا من الرقم القياسي المسجل باسم جابرييل عمر باتيستوتا وفابيو كوالياريللا.

وكان كوالياريللا قد عادل الرقم القياسي المسجل باسم باتيستوتا السبت الماضي، وذلك بتسجيله في المباراة الحادية عشر على التوالي في الدوري الإيطالي.

وسجل كوالياريللا ثنائية في شباك أودينيزي، ليعادل الرقم الصامد منذ موسم 1994 باسم جابرييل عمر باتيستوتا والذي حققه بقميص فيورنتينا.

يذكر أن يوفنتوس قد حطم رقمًا آخر يتعلق بالتسجيل المتتالي، حيث سجل يوفنتوس في 29 مباراة على التوالي على مستوى الدوري الإيطالي معدلًا رقمه الذي حققه عام 1957.