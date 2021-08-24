على خطى الدوري الإنجليزي .. إسبانيا تحظر سفر اللاعبين إلى أمريكا الجنوبية

ريال مدريد من أكثر المستفيدين

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منح الأندية صلاحية رفض سفر اللاعبين إلى منتخبات بلادهم في أمريكا الجنوبية للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أول من أصدر بيانًا يرفض انتقال اللاعبين من البريميرليج للمناطق التي تعاني من انتشار فيروس كورونا.

الأزمة بدأت عندما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن رفضه التام لذهاب صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم .

وذكر بيان الرابطة برئاسة خافيير تيباس إن اللوائح في إسبانيا تجبر كل لاعب يسافر إلى أمريكا الجنوبية إلى التواجد في الحجر الصحي من 9 إلى 11 يوم.

وهذا البروتوكول قد يحرم أندية كثيرة من لاعبيها على رأسهم ريال مدريد الذي يمتلك كاسيميرو وإيدير ميليتاو من البرازيل في قائمته.

وأكد البيان أنّه حتى الآن يوجد 25 لاعبًا من 13 فريق مختلف تم استدعائهم، وهو الرقم القابل للزيادة بعد إعلان قوائم فنزويلا والإكوادور.

🇪🇸 ✈️❌ 👇



🇦🇷 Rulli

🇦🇷 Montiel

🇦🇷 Pezzella

🇦🇷 Foyth

🇦🇷 Acuña

🇦🇷 De Paul

🇦🇷 Guido

🇦🇷 Papu

🇦🇷 Correa

🇨🇱 Bravo

🇨🇱 Roco

🇨🇱 Alarcón

🇧🇷 Militao

🇧🇷 Casemiro

🇵🇾 Alderete

🇵🇾 Arzamendia

🇵🇪 Abram

🇵🇪Tapia

🇺🇾 Giménez

🇺🇾 Araújo

🇺🇾 Arambarri

🇺🇾 Valverde

🇺🇾 Rodríguez

🇺🇾 Gómez

🇺🇾 Suárez — Goal España (@GoalEspana) August 24, 2021

ولم يجبر البيان الأندية على حرمان اللاعبين من السفر لتمثيل منتخب بلادهم ولكن منح لهم صلاحية الرفض.

جدير بالذكر أنّ بطولة كوبا أمريكا الأخيرة تم نقلها إلى البرازيل وخوضها دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة.

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